منافسة شرسة على كعكة «السجائر الإلكترونية» في مصر بين الشركات العالمية

تشهد الأسابيع القليلة المتبقية من العام الجاري، منافسة شرسة بين شركات التبغ والدخان للحصول على جزء من سوق السجائر الإلكترونية في مصر، بعد إقرار المواصفات القياسية الخاصة بها من جانب وزارة التجارة والصناعة.

منتجات التبغ تفرض نفسها على السوق المصرية

وفي الوقت الذي فرضت منتجات التبغ المسخن نفسها خلال الفترة الماضية نفسها على السوق المصرية، بعد إقرار مواصفتها، وقيام شركتي «فيليب موريس»، و«بريتش أمريكان توباكو» بطرح السجائر الجديدة، تبدأ تحركات أخرى في اتجاه طرح السجائر الإلكترونية، القائمة على استخدام سائل النيكوتين.

وجاءت أولى هذه التحركات من جانب شركة «بريتش أمريكان» العالمية التي أعلن مديرها الإقليمي جوكان بيلجيك أن شركته تخطط لطرح منتج السجائر الإلكترونية الخاص بها تحت اسم «Vuse» في مصر خلال العام المقبل بعد أن قننت الحكومة المصرية السائل الإلكتروني استناداً إلى قرار وزيرة الصحة رقم 79 لسنة 2021 بإدراج كل من التبغ المسخن والسائل الإلكتروني ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من أضرار التدخين، فضلا عن إخضاعها للضريبة من قبل وزارة المالية في وقت سابق، مؤكدا أن الشركة حصلت مؤخراً في أمريكا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لتسويق منتج السجائر الإلكترونية في أمريكا كأول منتج يحصل على هذه الموافقة.

سوق جاذبة

وتعد السوق المصرية واحدة من أكثر الأسواق جذبا لشركات السجائر الكبرى، حيث يعتبر المدير الإقليمي لـ«بريتش أمريكان توباكو» أن مصر من أفضل عشر أسواق في العالم بمجال صناعة التبغ، موضحا أن حجم استثمار الشركة في مصر بمنتج التبغ المسخن «GLO» وصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني في 2021.

التحركات التي اتخذتها «بريتش أمريكان» تأتي بالتزامن مع تحركات موازية تقوم بها شركات أخرى لم تعمل من قبل في السوق المصرية، حيث كشفت مصادر مسؤولة أن واحدة من كبريات الشركات الصينية العاملة في مجال السجائر الإلكترونية، التي تتخذ من دبي مقرا لمركزها الإقليمي، بصدد طرح منتجها للسجائر الإلكترونية القائمة على سائل النيكوتين قبل نهاية العام الجاري.

ووفقا للمصادر فإن مسؤولين من الشركة زاروا القاهرة قبل نحو ثلاثة أشهر، وعقدوا جلسات استكشافية مع الجهات الحكومية لبحث دخول السوق المصرية، وأوضحت المصادر أن الشركة لا تعمل في إنتاج السجائر التقليدية، ولا التبغ المسخن، لكنها متخصصة فقط في السجائر الإلكترونية.

وتشهد سوق السجائر الإلكترونية نموا متزايدا، خاصة بين فئة الشباب، وعلى مدار السنوات الماضية لم يكن هناك أي إطار تشريعي أو تنظيمي يتيح طرح هذه النوعية من المنتجات في مصر، لكن المواصفة القياسية التي أصدرتها هيئة المواصفات والجودة أتاحت دخول تلك المنتجات وطرحها في مصر بشكل رسمي.