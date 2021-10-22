أستاذ أورام يحذر من السجائر الإلكترونية: تُسبب السرطان

نصح الدكتور رامي غالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، بالابتعاد عن التدخين بكل أنواعه، سجائر أو شيشة أو سجائر إلكترونية للوقاية من خطر السرطانات، موضحا أن بعض أنواع السرطانات وراثية، بينما توجد أنواع أخرى يمكن تجنبها عبر اتباع بعض العادات الصحية السليمة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن بعض السيدات لديهن تخوف من إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي، لاعتقادهن أن عملية الاستئصال بمثابة إعلان لهدم الحياة الزوجية.

مش معنى وجود كتلة في جسمك إنها ورم.. روح أكشف

وأضاف «غالي»، خلال حواره في برنامج «نظرة»، مع الإعلامي حمدي رزق، والذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن السجائر الإلكترونية تحتوي على نسبة تبغ ومحسنات طعم، قد تؤدي إلى الإصابة بأورام في الرئة أو الجهاز التنفسي العلوي «الفم أو اللسان أو البلعوم»، وهو ما يعني الإصابة بالسرطان، ناصحًا جميع المواطنين بالتوجه إلى طبيب الأسرة المعالج، فور الشعور بأي أعراض مرتبطة بالأورام «مش معني إن عندك كتلة في جسمك إنها ورم، وحتى لو كانت ورم يوجد العديد من الحلول».

الطبيب يناشد السيدات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

وشدد أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، على ضرورة ذهاب السيدات للفحص المكبر عن سرطان الثدي، فليس كل كتلة بمنطقة الثدي تُعد ورما، فنسبة التشخيص زادت مقارنة بالماضي، مؤكدا أن التشخيص ساهم في اكتشاف حالات إصابات، وهو ما ساهم في ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان، موضحا أنه إذا تم اكتشاف الإصابة بالمرض في المراحل الأولى قد يكون العلاج بسيطا أو قد لا تكون بحاجة لعلاج، «متخافيش وافحصي بدري، غالبية الكتل في الثدي لا تكون أوراما، لكن لا بد من الكشف».