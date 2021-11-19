مترو الأنفاق: بدء تشغيل وحدة تطعيم الركاب بلقاح كورونا بمحطة الشهداء غدا

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن انتهاء الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، من تجهيز 3 مراكز طبية، بمحطات الشهداء والعباسية والعتبة، لتلقي الركاب لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوحدة الطبية بمحطة الشهداء سيبدأ العمل بها ظهر غدا السبت الموافق 20 نوفمبر الجاري، موضحا أن الشركة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

عبدالهادي: توفير لقاح أسترازينيكا وجونسون لتطعيم الركاب ضد كورونا

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم توفير لقاحات عديدة، لتطعيم الركاب داخل محطات المترو، ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المراكز الطبية بمحطات العباسية والعتبة سيبدان استقبال الركاب الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، بدءً من يوم الأحد 21 نوفمبر الجاري، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان ستوفر لقاحات أسترازينيكا وجونسون، للوقاية من مخاطر العدوى بالفيروس، منوها إلى أنه سيتم تجهيز وحدات طبية أخرى خلال أيام في العديد من المحطات.

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن تطعيم الركاب داخل محطات مترو الأنفاق اختياري وليس إجباري، مؤكداً أن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان توفر مراكز طبية داخل المحطات، لتطعيم جموع الركاب الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، منوهاً إلى أن أي راكب يرغب في الحصول على لقاح فيروس كورونا، عليه تقديم بطاقته الشخصية، للحصول على الجرعة الأولى سواء جونسون أو أسترازينيكا، على أن يتم تحديد موعد الجرعة الثانية، حتى يحصل عليها الركاب.

مترو الأنفاق يستعد لمواجهة الأمطار بفرق الطوارئ

وأشار إلى أن الشركة انتهت تماماً من الاستعدادات النهائية، لمواجهة موسم الشتاء وتساقط الأمطار، بتجهيز فرق الطوارئ والصيانة، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة على جميع الخطوط يتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، منوها إلى أن هناك تعليمات مشددة على جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه.