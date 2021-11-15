أماكن التطعيم في مترو الأنفاق وشروط الحصول على لقاح كورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنّ العمل مستمر داخل مراكز التطعيم بلقاحات كورونا بمحطات مترو الأنفاق، لتطعيم أكبر قدر من المواطنين، تجنبا لانتشار العدوى، كما أوضح طرق التقديم لتلقي لقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية، وأماكن التطعيم في مترو الأنفاق، تسهيلا على المواطنين في الحصول على جرعات اللقاح المتوافرة داخل المحطات.

التقديم للقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية.. أماكن التطعيم في مترو الأنفاق

وكشف عبدالغفار بحسب بيان عنه، عن أنّ فكرة تقديم لقاح كورونا في مترو الأنفاق، جاءت بالتنسيق مع وزارة النقل، التي قابلت الفكرة بترحيب كبير، كون مترو الأنفاق مرفق حيوي يستقطب أكثر من مليوني شخص يوميا، لافتا إلى أنّ الوزارة بدأت بالتطعيم في محطة السادات باتجاه المرج الجديدة وحلوان، كونها محطة تبادلية وتجذب عددا كبيرا من المواطنين.

مواعيد عمل مراكز التطعيم بمحطات المترو والأوراق المطلوبة

وكشفت وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع وزارة النقل، عن مواعيد العمل داخل مراكز التطعيم، حيث تبدأ من الثانية عشرة ظهرا حتى الثامنة مساءً يوميا، في محطة السادات»، كما تجهز الوزارة خلال الساعات القليلة المقبلة، 14 مركزا طبيا بجميع محطات المترو في مختلف الاتجاهات.

وعن الأوراق المطلوبة للحصول على لقاح كورونا داخل محطات مترو الأنفاق، أوضحت وزارة الصحة أنّه يمكن للمواطنين الحصول على لقاح كورونا داخل محطات المترو ببطاقة الرقم القومي فقط، دون التسجيل على موقع وزارة الصحة، ويجب أن يكون الشخص الملتقي للقاح من الفئات التي يحق لها الحصول عليه، كما يجب التأكد من أنّه لا يوجد أي مشكلات صحية تعيق المواطن عن أخذ اللقاح داخل محطات المترو.