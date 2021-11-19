تعليمات هامة من «الصحة» للمسافرين بشأن مسحة كورونا

تطلب بعض الدول تحليل pcr، للمسافرين قبل مغادرة بلادهم، وذلك بالإضافة إلى لقاح فيروس كورنا المستجد، ولابد من إصدار التحليل من جهة رسمية ومتواجد عليها بار كود، وتقدم وزارة الصحة والسكان تحليل pcr للمسافرين من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة الرسمي، واشترطت وزارة الصحة لتحليل «pcr» خاصية الحجز المسبق، ولا تلتفت المراكز «pcr» لمن لا يقوم بالتسجيل مسبقا، كما أن الإدارة المركزية للمعامل وفروعها خصصت هذه خدمة «pcr» بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.

خطوات استخراج pcr للمسافرين الخاص بوزارة الصحة والسكان

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان

2- اختيار من القائمة الرئيسة صفحة تحاليل

3- تاريخ التحليل

4- تحديد جهة السفر

5- تحديد عدد السفر

6- اختيار مكان الفحص وإجراء التحليل

7- رقم جواز السفر وعليه تأشيرة السفر

8- كتابة الاسم الرباعي

9- الجنسية مصري أو غير مصري

10- الرقم القومي للمصريين

11- تاريخ الميلاد

12- النوع

13- المسمى الوظيفي

14- رقم الهاتف المحمول ويفضل عليه واتس اب للتواصل مع المسافر

وأكدت وزارة الصحة والسكان بعد قيام المسافر بالخطوات السابقة يتم إرسال رقم كودي يتوجه به المسافر إلى المركز حسب المحافظة التي ذكرها، لا يسمح بدخول المواطنين دون القيام بعملية التسجيل مسبقا على الموقع وتلقى رقم الكودي، مضيفة بمجرد وصول المواطن إلى مركز التحليل يتم إدخال بيانات المسافر بجواز السفر ودفع مبلغ 900 جنيه بالبطاقة الائتمانية، وذلك وفقا لقرار الحكومة المصرية.

وأضافت وزارة الصحة إلى أن يتم عمل مسح للمسافر ويتم استلام التحليل متضمن البار كود بعد 24 ساعة من تاريخ أخذ العينة.