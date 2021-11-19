الأحزاب تفتح مقراتها لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا على مستوى الجمهورية

أعلنت أحزاب سياسية عن فتح مقراتها بجميع أنحاء الجمهورية، من أجل توفير لقاح كورونا للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفتح حزب مستقبل وطن، جميع المقرات على مستوى المدن والمراكز والقرى، لاستخدامها كمراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا، لمساعدة المواطنين وتسهيل حصولهم على التطعيم.

الأحزاب تفتح مقراتها لتلقيح المواطنين بلقاح كورونا

وشهدت مقرات حزب مستقبل وطن إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا، وسط إشادة من المترددين بالخدمة المقدمة لهم وحسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات الحصول على اللقاح من جانب أعضاء الحزب.

تأتي جهود الحزب بفتح المقرات، بالتزامن مع تنظيم مستقبل وطن ندوات توعوية ميدانية عن فيروس كورونا، على مستوى المحافظات، للتعريف بكيفية مواجهة تلك الجائحة في موجتها الرابعة، فضلا عن أهمية التطعيم للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

الوفد يفتح مقراته للمواطنين

وحرص حزب الوفد، على فتح مقراته في عدد من المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، لمساندة الدولة المصرية في جهودها لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه حزب الوفد بفتح مقراته في محافظة الغربية لتوفير لقاح كورونا للمواطنين لعدد من الأيام المتتالية، وتم تنفيذ مبادرة تلقي لقاح كورونا بمدينة طنطا لليوم السابع على التوالي، وذلك في منطقة شارع محب أمام مدرسة الزراعة بمدينة طنطا.

وأكد الدكتور محمد خليفة، القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، أن حزب الوفد بقياداته وأعضائه يُدرك جيدًا حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه كجزء أساسي في الحياة السياسية والوطنية المصرية، لذلك يقوم بدوره في مساندة الدولة المصرية ودعم جهودها في مواجهة وباء كورونا بدءًا من حملات التوعية للالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة وأهمية تلقي اللقاح وحتى توفير الأدوات والتطعيم نفسه.

مقرات حزب الشعب الجمهوري تستقبل المواطنين لتلقى اللقاح

واستكمالًا لجهود الأحزاب في مواجهة فيروس كورونا، فقد سبق وفتح حزب الشعب الجمهوري، مقراته في بعض محافظات الجمهورية، للمواطنين وتوفير لقاح كورونا وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك بهدف الوصول لأكبر قدر من المواطنين لتلقى لقاح كورونا من اجل مواجهة الجائحة.