تردد قنوات أون تايم سبورتس On Time Sports الجديد.. شاهد مباريات المنتخب

تعد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022 من أكثر الأشياء التي يحرص عشاق الساحرة المستديرة على متابعتها، ما يجعلهم يبحثون عن تردد قنوات أون تايم سبورتس On Time Sports الجديد، والتي تحرص على إذاعة مباريات المنتخب.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تردد قنوات أون تايم سبورتس On Time Sports الجديد على «نايل سات» و«عرب سات»، والتي جاءت كالتالي:

تردد قنوات أون تايم سبورتس On Time Sports الجديد 2021

يستطيع محبو مشاهدة مباريات المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها في قطر عام 2022، من خلال مجموعة قنوات أون سبورتس، والتي يمكن ضبطها على على الترددات التالية:

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر: نايل سات

الجودة : SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وحرصت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس On Time Sports خلال السنوات الماضية على الحصول على حقوق بث مباريات البطولات ذات الشعبية الكبيرة، وبشكل خاص مباريات المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كما تحرص مجموعة القنوات على بث مباريات الدوري المصري وكأس مصر وغيرها من البطولات الأخرى التي حصلت على حقوق بثها.