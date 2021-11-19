بيومي فؤاد يحتفل بتوثيق بصمته على «حائط الشهرة» في الرياض

احتفل الفنان بيومي فؤاد عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتوثيق بصمته في موسم الرياض 2021.

ونشر بيومي صورة له أثناء توثيق بصمته وعلق قائلا «الحمد الله رب العالمين تم توثيق بصمة العبد لله ضمن (حائط الشهرة)، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 حيث يتم وضع بصمات يد المشاهير ليكون ليا الشرف العظيم بذلك».

بيومي فؤاد يعتذر للسعودية

وكان الفنان بيومي فؤاد، اعتذر لجمهور المملكة العربية السعودية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بسبب طرح إعلان له لأحد المطاعم بالسعودية وتلفظ خلاله بألفاظ رآها البعض مسيئة.

وقال بيومي فؤاد، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «مساء الخير في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يُقال إنه مسيء.. أولاً كامل اعتذاري لكل إخوتي في المملكة.. ثانياً أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر إنه إعلان ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الإفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كڤيديو شخصي».

وأضاف بيومي قائلا: «بالطبع لم أتخيل إنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي وإني تفاجأت مثلكم تماماً عند مشاهدتي للڤيديو وبناء عليه أرفض رفضا تاما نسبة هذا الإعلان لشخصي احتراماً لكم ولكل جمهوري بالوطن العربي».