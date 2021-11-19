أحمد شيبة يخبز «عيش باللحمة» لأهل منطقته: باكل معاهم وبزور أمي (فيديو)

نشر المطرب الشعبي أحمد شيبة، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو جديد له، وهو يخبز العيش باللحم، الذي اعتاد أن يصنعه بنفسه كل يوم جمعة، ليأكل بصحبة أهل منطقته بعد صلاة الجمعة.

وعلق أحمد شيبة على الفيديو قائلا: «جمعة مباركة عليكم.. اتفضلو معايا».

أحمد شيبة يوم الجمعة.. عيش باللحمة ويزور والدته

وأعلن أحمد شيبة، في لقاء سابق من برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، أنه كل يوم جمعة يصنع «العيش باللحمة» لأهل منطقته، ويأكل معهم لمده ساعتين أو ثلاثة، وبعدها يتوجه لزيارة والدته.

وطرح أحمد شيبة مؤخرا، أغنية بعنوان «أنا مش فاضيلكم»، التي كانت قد تأجلت لعدة أسابيع بسبب وفاة نجل شقيقه، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وتقول كلماتها:

إوعى تزعل لو زرعت في يوم جميل

والجميل راح عند حد ماهوش أصيل

واللي باعك بكره يتندم ويرجع

وأما يرجع أبقى حمله التقيل

إقروا التاريخ وهتعرفوا سيرتي الذاتية

أنا اللي اسمي ينضرب لو مليون تحية

واللي قالوا عني كلمة ولو في غيبتي هردهلهم بس بدل الكلمة ميه

أنا مش فاضلكو لما أفضى أجيلكو

هتشوفو مني حاجات غريبة بشكل تاني

وإنتو ونصيبكم لما أبقى أجيلكم

بس إبقو سدوا على اللي يطلع من لساني

عاملين حبايب للي قدامكم وبس

أما اللي غايب لا حد فاكره ولا يوم بيه حس

هو اللي يمشي بالأصول يتعب معاكو

فاكركو ناس لكن خسارة أقول إي بس