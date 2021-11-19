10 آلاف جنيه زيادة في أسعار السيارة «سيات أتيكا موديل 2022»

ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة من السيارات الملاكي، خلال الأشهر القليلة الماضية، تحت زيادات غير رسمية، بسبب «ظاهرة الأوفر برايس»، نتيجة زيادة الطلب من المستهلكين وقلة المعروض في السوق المحلية. ومن ضمن القائمة سيارة «سيات أتيكا موديل 2022» بواقع زيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، بحسب المُعلن من عدد من الموزعين للسيارة.

وخلال السطور التالية نرصد القائمة السعرية الحالية للسيارة خلال نوفمبر الحالي، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها.

قائمة أسعار سيات أتيكا موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر في السوق المحلية بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار جاءت كالتالي:

الفئة الأولى بسعر 455 ألف جنيه .

الفئة الثانية بسعر 505 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 570 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 580 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بتاقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.6 لتر.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 510 لتر.

- تأتي السيارة بأبعاد (4363 ملم الطول، 1841 ملم العرض، 1601 ملم الارتفاع، 2640 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 188 ملم.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وخاصية تدعيم الفرامل BA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأنظمة لمانع السرقة، جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة LED، وخاصية النظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة».