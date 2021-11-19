تامر حسني يشكر جمهوره على نجاح حفله بجامعة حورس: «أسطوري»

احتفل الفنان تامر حسني مع جمهوره، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بنجاح حفله، الذي أحياه أمس في جامعة حورس، حيث نشر مجموعة من صور الحفل.

وعلق تامر، قائلا: «من حفل جامعة حورس الكبيرة، وجمهور دمياط والمنصورة العظيم، شكرا لإدارة الجامعة المحترمة ولكل الحضور الغالي الكريم ولكل من ساهم في نجاح هذا الحفل الأسطوري».

وكان تامر، نشر منشورا بعد انتهاء الحفل مباشرة قال فيه: «من كل قلبي بشكر جامعة حورس الكبيرة وشعب دمياط والمنصوره على كرم الاستقبال وعلى النجاح المبهر للحفل من تنظيم وتجاوب وحب، ألف ألف شكر لكل شخص حضر الحفل من جميع المحافظات المجاورة عمري ما هنسى الحب الكبير اللي شوفته في عينيكم النهاردة».

وأضاف: «أنا كمان بحبكوا أكتر والله وشكر خاص للتنظيم الرائع من الشركة الكبيرة (سترايك ميديا) بجد شرفتوني، وفخور بيكم، يارب دايما ناجحين ومتجمعين على خير».

حفل تامر في جامعة حورس

ورغم تقلبات الجو بسواحل دمياط الجديدة من أمطار ورياح شديدة، إلا أن النجم تامر حسني، حرص على التواجد والصعود على خشبة المسرح، لإحياء حفل جامعة حورس، احتراما لحضور حشود الجماهير، الذين اصطفوا منذ الثالثة عصرا لحضور حفل نجمهم المفضل.

ويعد هذا الحفل هو الأول لتامر حسني في مدن الدلتا، عقب سيطرته على حفلات الإسكندرية، وكاد أن يتم تأجيل الحفل، نظرا لسوء الأحوال الجوية، التي أدت إلى حرق «ميكسر» الصوت، ولكن بمجرد أن توقفت الأمطار، اشتعلت أجواء الحفل بالعديد من وصلات الرقص المتتالية على أغاني نجم الجيل، التي تألق بها طوال مشواره الفني.

صابر يهدي يهدي درع جامعة حورس لتامر حسني

وتخلل الحفل قيام رئيس جامعة حورس، الدكتور إبراهيم صابر، بإهداء درع الجامعة للنجم تامر حسني، كأفضل مطرب، وأشرف على التنظيم الدكتور أحمد عرفان، الأمين العام للجامعة، الذي استعان بطارق عبد المحسن، لتولي مهام التنظيم والتجهيزات الخاصة بالاحتفالية، التي خرجت في شكل مبهر من مسرح غير مسبوق لـ تامر فوزي، حيث شمل أطول «cut walk »مبهرة بالإضافة إلى إضاءة وشاشات طارق صبري، وأجهزة الصوت للمهندس عماد نبيل ومهندس الصوت المهندس أحمد عبد القادر.