«الزراعة»: استصلاح أكثر من 4 ملايين فدان جديدة حتى الآن

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، عن حجم مساحات الأراضي التي خضعت للاستصلاح الزراعي خلال الفترة الماضية، قائلا إنَّ من بين هذه الأراضي مشروع «الدلتا الجديدة»، البالغة مساحته 2.2 مليون فدان، كما أن مساحة مشروع «الريف المصري الجديد» 1.5 مليون فدان، إضافة لمشروعات في سيناء بمساحة 500 ألف فدان، ومشروعات جنوب الوادي مساحته كبيرة أيضا.

مشروع «حياة كريمة» يستهدف تغيير حياة المزارعين للأفضل

وأضاف «القرش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن مساحة الأراضي التي خضعت للاستصلاح الزراعي تتجاوز 4 ملايين فدان، يُجرى استصلاحها حاليا، بينما الأراضي المنزرعة بالفعل تبلغ مساحتها 9.4 مليون فدان.

وأوضح أن الدولة، خلال السبع سنوات الأخيرة، لم تهتم فقط بمحور واحد من محاور الزراعة، ولكن اهتمت بكافة محاوره، والدليل على ذلك حجم الاستثمارات التي تُضخ خلال الفترة الأخيرة في مجال الزراعة، الذي وصل لحوالي لما تم ضخه على مدار أعوام كثيرة مضت مجتمعة.

ولفت إلى أن مشروع «حياة كريمة»، يمس المواطن وسكان المناطق الريفية، ويعتقد بعض المواطنين بأنه ليس مرتبطا بالزراعة، إلا أنه نشاط هام للغاية، ويستهدف صميم الزراعة والفلاح والمزارع المصري وتغيير الحياة في قرى وريف مصر، «مشروع بالحجم ده على مستوى الكرة الأرضية مش موجود إلا في مصر، من حيث الرقعة الجغرافية والتكلفة المالية والكتلة السكانية».

توفير تمويل كامل للفلاح مع الـ10 سنوات بدون فوائد

وأوضح أن الدولة لم تكتفِ في كون هذه الأراضي يتم زراعتها فقط، ولكن بدأت في ضخ مشروعات لزيادة إنتاجية هذه الأراضي، مثل مشروع الصوب الزراعية البالغ مساحتها 100 ألف فدان صوب، ومشروعات الري الحقلي وتبطين الترع، التي تبلغ أطوالها مئات الكيلومترات، وتعمل على وصول المياه لنهايات الترع، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير.

وأفاد بأن الدولة، وقعت بروتوكول تعاون، لتوفير تمويل كامل للفلاح مع الـ10 سنوات، بدون أي فوائد، وتشارك فيه وزارات الزراعة والري والمالية، فضلا عن البنك الزراعي والبنك الأهلي، لحصول الفلاح على أموال يطور من خلالها أرضه.