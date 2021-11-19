حمو بيكا يرد على شائعة وفاته بسكتة قلبية: «أنا في المطعم بتاعي»

رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على شائعات أثيرت منذ ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاته بسكتة قلبية، قائلا إن مروِّج الشائعة «حساب مزيف» يحمل اسم مؤدي مهرجانات آخر يدعى سامر المدني.

وأشار بيكا لشائعة الوفاة، عبر خاصية استوري على حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «أكونت غير حقيقي لأخويا سامر المدني، وأنا بخير ومفيش أي حاجة من اللي مكتوب ده أصلا وأنا في مطعمي».

قرار وقف حمو بيكا عن الغناء

وعلق «بيكا»، منذ أيام، في بث مباشر مع جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، على قرار منعه من الغناء هو و18 اسما من مؤدي المهرجانات وقال بيكا خلال البث: «قرار وقفي صادر منذ خمس سنوات تقريبا، وتعبت من الحديث مرارا وتكرارا عن هذه الأزمة، وسبق وحُررت محاضر كثيرة ضدي، ولكن قرار وقفي لا يقتصر على حمو بيكا فحسب، وإنما يشمل كل العاملين معي اللي فاتحين بيوت كتير».

وأضاف: «أشكر نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وأكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولكني أتساءل: إذا كنتم ترونني لا أصلح للغناء فهناك الكثيرون ممن يحملون كارنيه النقابة لا يصلحون للغناء أيضا، ولن أذكر أسماء بعينها لأنهم أصدقائي وبيني وبينهم عيش وملح».

وتابع «قررت النقابة منع المطربين من الغناء بـ فلاشة، واستجبنا للقرار وأصبحنا نغني بفرق موسيقية، فما المطلوب منا بعد ذلك؟ هناك ما يقرب من مائة مليون مصري وعربي يستمعون لمغني المهرجانات، فهؤلاء لا بد من الأخذ بآرائهم في قرار وقفنا، لأن هذا القرار.. ده ميرضيش ربنا، كنت أسدد مبلغ 15 ألف جنيه رسوم تصريح مقابل غنائي في الساحل الشمالي، لأني عاوز أكل عيش ولازم مسؤولي النقابة يقفوا جنبنا.. لأننا شباب أحبوا الموسيقى وشرفنا مصر في حفلاتنا الغنائية بمختلف الدول العربية، ونحن نحب هذه البلد ونعشق ترابها».