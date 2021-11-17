حمو بيكا: ده ميرضيش ربنا أنا مديون.. وعندي جمهور في أمريكا وإيطاليا

قال مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إنه «مديون وعليه التزامات مادية»، لابد من سدادها في مواعيدها، موجها رسالة لمسؤولي نقابة المهن الموسيقية: «خدونا تحت باطكم».

وأضاف «بيكا» في بث مباشر مع جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «أنا مش مطرب وصوتي مش كروان، بس صوتي عاجب الناس وبيحبوا يسمعوه، مع العلم إن فيه ناس أصواتها جميلة بس معندهمش حظ، والمحظوظ ربنا بيكتبله النجاح».

حمو بيكا: لازم هاني شاكر يساعدنا ويحتوينا ويعاملنا زي ولاده

وتابع: «معظم مطربي المهرجانات مديونين وعليهم التزامات، وأي واحد يقول غير كدة يبقي كداب، وبالتالي لازم نشتغل الحاجة اللي بنحبها علشان نسدد اللي علينا، ولازم الفنان هاني شاكر يساعدنا ويحتوينا ويعاملنا كولاده بالضبط»؟.

وتابع بيكا: «أنا خلصت جيشي وخدمت بلدي، وصحيفة الحالة الجنائية بتاعتي نضيفة، مفيش ولا سابقة الحمد لله، والتزمت بقرار النقابة بمنع الغناء بـ فلاشة، مطلوب مني ومن زمايلي إيه تاني؟ لازم نقابة الموسيقيين تساعدنا لأننا مش في حرب، إحنا لينا جمهور في مصر والوطن العربي وكل دول العالم، عندنا جمهور في أمريكا وإيطاليا وغيرهم من الدول».

بيكا في بث مباشر مع جمهوره: قرار منعي من الغناء «ميرضيش ربنا»

وأشار بيكا إلي أن قرار منعه من الغناء «ميرضيش ربنا»، بحسب وصفه، خاصة وأن أعضاء فرقته سيتضررون من هذا القرار وأسرهم، لأنهم «بيأكلوا عيش» من الحفلات.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر قررت في بيان صادر منها، اليوم الأربعاء، إلغاء الترخيص السنوي للمطرب حسن شاكوش، ومنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، كما أوقفت الفنان حسن أبو الروس عن الغناء لعدم التزامه بالمظهر العام.