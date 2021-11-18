هاني شاكر: «حمو بيكا مش هيغلب.. ونفسي الناس تدخل تشوف عادل شكل»

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على قرار منع غناء الفنان حسن أبو الروس، قائلا: «حسن عمل حفلتين في الجونة، دون تصريح أو دفع رسوم النقابة وظهر بمظهر غير لائق، والمفروض هو منتسب من زمان في النقابة كمطرب شعبي، والشؤون القانونية بالنقابة ستحقق معه».

حسن أبو الروس ظهر بمظهر غير لائق ولم يدفع رسوم النقابة

وأضاف «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، اليوم الخميس: «الشؤون القانونية محولة حسن أبو الروس للتحقيق يوم الأحد المقبل، علشان يشوفوا الموضوع ده».

مش من حق الممنوعين من الغناء الطعن إداريا

وعن إمكانية مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء الطعن في القضاء الإداري على القرار، قال: «معظم اللي اتوقفوا ملهمش علاقة بالنقابة خالص وبالتالي ملناش علاقة بيهم ومش من حقهم رفع أي قضية في القضاء الإداري لا هم أو الأعضاء المنتسبين، المنتسب من حق النقابة سحب ترخيصه في أي وقت إذا خالف القواعد والشروط والقيم والأخلاق والمبادئ».

أصوات وكلمات المهرجانات بها قبح

وتابع: «اعتراضي أكتر مش على أشخاص ولكن على كلمات المهرجانات وعلى نوعية الأصوات، المزيكا كل واحد حر فيها، اعتبرها أغاني شعبية مفيهاش عيب، بس العيب الأصوات اللي بتغني بقبح وبهذا الشكل، والكلام اللي بيتقال وده عتبنا على المهرجانات».

حمو بيكا مش هيغلب ولا حاجة.. ربنا يوفقه في مشاريعه

وعن استعطاف مؤدي المهرجانات حمو بيكا للنقابة للغناء من جديد، قال: «ده لتاني مرة يظهر، ربنا يوفقه في مشاريعه الخاصة به، مطاعم خاصة به، مش هيغلب ولا حاجة، والشوية اللي اشتغلهم في الفن عمل اللي ناس كتير اشتغلت سنين ومعملتهوش، وكنقابة مش هنقدر نعمله حاجة أكتر من كده».

«شاكر»: مش عارف عادل شكل.. ونفسي الناس تدخل تشوفه على يوتيوب

وعلق على وجود اسم عادل شكل من ضمن الممنوعين من الغناء، قال: «أنا ماشفتهوش الحقيقة بس نفسي الناس تدخل تشوفه على يوتيوب وبيقدم إيه، والنقابة ملهاش دعوة بيه، وتدوين اسمه في الكشف لأنه ملهوش علاقة بالنقابة».