حالة الطقس اليوم 20-11-2021.. شبورة وأمطار غزيرة ورعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت، والتي ستشهد حالة من عدم الاستقرار بدء من اليوم، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، مائل للبرودة على كل الأنحاء ليلا.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون مصحوبة بحبات البرد.

وتنشط الرياح على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحري وشرق البلاد على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 22 15

الإسكندرية 20 16

وادي النطرون 22 15

طنطا 22 15

شبين الكوم 21 16

دمنهور 21 16

بلطيم 20 15

مطروح 19 16

السلوم 19 14

سيوة 22 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 22 16

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 15

السويس 22 15

العريش 22 16

رفح 21 16

رأس سدر 23 16

نخل 20 10

نويبع 23 18

طابا 21 17

كاترين 16 08

الطور 25 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 26 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 24 13

بني سويف 24 14

المنيا 24 14

أسيوط 24 14

سوهاج 24 15

قنا 25 15

الأقصر 26 16

أسوان 26 16

إدفو 26 16

أبو سمبل 25 17

الوادي الجديد 26 14

شلاتين 28 18

أبو رماد 28 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19