«الأرصاد» تحذر: عدم الاستقرار يسيطر على حالة الجو غدا

أعلنت منذ قليل، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد غدا السبت الموافق 20 نوفمبر لحالة من حالات عدم الاستقرار في الطقس ومن سماتها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت إلى الداخل كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

وأوضحت الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه الحالة تعتبر أول حالة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال هذا الموسم، حيث تنخفض درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تصل إلى 4 درجات، حيث أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 15 درجة يوم الأحد المقبل.

ونوه خبراء الهيئة، إلى أن شمال وجنوب الصعيد يشهدان انخفاضا في درجات الحرارة ليكسر حاجز 30 درجة لتسود أجواء معتدلة هناك وتنخفض درجات الحرارة الصغرى أيضًا، ويزداد الإحساس ببرودة الطقس خلال الحالة المقبلة بسبب نشاط الرياح الباردة القادمة من جنوب أوروبا.

ونصحت الأرصاد في بيانها بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الصباح وارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدار يومي السبت والأحد على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

رجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.