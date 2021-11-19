رامي صبري يحتفل بتحقيق أغنية «هموت من غيرها» مليون مشاهدة وتصدر التريند

احتفل الفنان رامي صبري عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق أغنيته الجديدة «هموت من غيرها» مليون مشاهدة عبر «إنستجرام» وتصدر مؤشرات البحث «التريند»، عبر «يوتيوب».

وعلق رامي قائلا: «مليون مشاهدة عبر إنستجرام وتريند يوتيوب في مصر والوطن العربي».

وروَّج رامي صبري لأغنيته الجديدة عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بنشر مقطع من الأغنية، وعلق عليه قائلا: «هموت من غيرها اسمعوا الأغنية كاملة على يوتيوب».

كلمات أغنية هموت من غيرها

أوقات الحاجة اللي في إيدنا.. اللي إحنا عليها

اتعودنا بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروح

وأنا دايما كنت بعيد عنها قال إيه فاكر نفسي ضامنها

مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح

وأنا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش هيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ما كنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرها وهموت من غيرها… هموت من غيرها.

أنا عايش تايه في الدنيا عمرها ما سابتني ولو ثانية وحشاني بجد ونفسي أشوفها وخايف أقول

ودي مش عايزاني في دنيتها من كتر القسوة اللي شافتها أهي راحت مني وبعدت عني وأنا المسؤول

وأنا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش هيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ماكنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرها وهموت من غيرها… هموت من غيرها.