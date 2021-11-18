رامي صبري يطرح «هموت من غيرها» عبر المنصات الإلكترونية ويوتيوب «فيديو»

طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة «هموت من غيرها» عبر منصاته الإلكترونية والسمعية، وموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

«هموت من غيرها» من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر

الأغنية الجديدة، من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع أسامة الهندي، وتقول كلماتها: «اللي إحنا عليها اتعودنا بنقول إنها مضمونة.. وباقية ومش هتروح.. وأنا دايما كنت بعيد عنها.. قال إيه فاكر نفسي ضمنها.. مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح».

رامي صبري عن أغنيته الجديدة: دراما تقطيع

وقال صبري عن الأغنية قبل طرحها، «اغنية دراما تقطيع تقطيع، ونتقابل ان شاء الله فى الاغنية اللى بعدها فى الفلانتين»

كان المطرب رامي صبري، طرح أغسطس الماضي أغنيته «بيحرك في المشاعر»، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وصفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وطرح أيضا قبل ذلك، أغنية «حالة اكتئاب» التي يغنيها برفقة شقيقه الراحل كريم صبري، وأصر على طرحها بعد وفاته لكي يحقق حلم شقيقه، وأهدى الأغنية إلى شقيقه، قائلاً: «هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبري.. فلم يتقاضَ أي شخص ساهم في هذا العمل أي عائد مادي.. برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة»