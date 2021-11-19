إلهام شاهين تدافع عن أحمد عبده ماهر: مفيش حاجة اسمها ازدراء أديان

علقت الفنانة إلهام شاهين على حكم سجن المفكر والكاتب أحمد عبده ماهر، 5 سنوات على خلفية الاتهامات التي وجهت له بازدراء وتحقير الدين الإسلامي.

وكتبت إلهام شاهين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتضامن مع المستشار أحمد عبده ماهر، وأرفض قانون ازدراء الأديان مفيش حاجة في أي مكان في العالم اسمها ازدراء أديان.. كل واحد حر في علاقته بربنا وهو اللي يحاسبه».

إلهام شاهين: الاجتهاد في تفسير الدين مطلوب

وأضافت إلهام شاهين: «الاجتهاد في تفسير الدين بما يتلاءم مع روح العصر مطلوب جدًّا لتنوير العقول المتحجرة، هذا الرجل أفكاره كلها محترمة وإنسانية جدا.. وكل ما ينتقده من أفكار غريبة وشاذة.. نرفضها جميعا.. لأنها لا يمكن تكون من صحيح الدين بأي منطق».

إلهام شاهين: نرفض فكرة جهاد الطلب

وتابعت شاهين: «ونرفض فكرة جهاد الطلب الذي يبيح الهجوم على الأمم وقتل رجالهم وسبي نسائهم وبيع أطفالهم والاستحواذ على ممتلكاتهم واستعمار أراضيهم.. ونطالب باحترام كل الأديان.. مسلم أو مسيحي أو يهودي أو حتى بوذي.. نحترم حقوق كل إنسان وعلاقته بربه.. وربنا وحده يحاسب الجميع».

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كانت قد أثارت جدل الرأي العام خلال الأيام الماضية بعد أن أعلنت عن قيامها بإعادة تمثيل مسرحية «المومس الفاضلة» التى كانت قدمتها الفنانة سميحة أيوب في ستينات القرن الماضي، واختارت إلهام شاهين، سميحة لكي تكون مخرجة العمل المسرحي وعلى أن يكون معروضا على المسرح القومي بالقاهرة.