مصرع أرملة سقطت من الطابق الخامس بإمبابة.. وأسرتها تتهم حماتها

لقيت ربة منزل مصرعها، منذ قليل، إثر سقوطها من الطابق الخامس في منطقة إمبابة، واتهمت أسرتها حماتها بإلقائها من بلكونة الشقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

أرملة عشرينية وسط بركة من الدماء

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة ، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «ياسمين أ ط»، 28 عاما، أسفل العقار المقيمة به، وسط بركة من الدماء، كما تبين من خلال الفحص وجود تهشم وكسر في عظام الرأس وأنحاء متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات أن المتوفاة مات زوجها منذ فترة وهي مقيمة وأولادها مع حماتها في الشقة.

وأوضحت التحريات أنه توجد خلافات بين المتوفاة وحماتها، بسبب خروجها باستمرار من المنزل، وبسؤال أسرة المتوفاة اتهموا حماتها بإلقائها من الطابق الخامس بسبب كثرة الخلافات بينهما، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ربة منزل تُنهي حياتها بحبة الغلة في ظروف غامضة بمدينة نصر

وفي سياق آخر، تكثِّف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض وفاة ربة منزل إثر تناولها حبة الغلة، وكشفت التحريات أن مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى إخطارا من مستشفى الدمرداش بوفاة ربه منزل أثناء إسعافها إثر تناولها حبة حفظ الغلة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.