العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في عين شمس.. والتحريات: جرعة مخدرات

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة ربة منزل داخل شقتها في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة.

بلاغ لقسم عين شمس بالعثور على جثة

وتعود الواقعة لتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعي «لميس ن. ع. غ» 30 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبين ارتداء المتوفاه كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات، وكشفت التحريات الأولية بأن ربة المنزل من متعاطي المواد المخدرة ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أب يعذب ابنه حتى الموت في المرج

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل طفل على يد والده بعد تعذيبه في دائرة قسم شرطة المرج، وكانت قد كشفت التحريات بأن مأمور قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول طفل جثة هامدة ويشتبه في وفاته جنائيا، وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفل «بدر أ. ح» 8 سنوات، وبالفحص تبين وجود إصابات بجسم المتوفى، وكشفت التحريات بأن الطفل مات بسبب تعذيب والده له.

ضبط والد المجني عليه

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأنه لم يقصد قتله بل كان يؤدبه، وجرى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.