أوركسترا النمسا السيمفوني في جولة بالأهرامات ومتحف الحضارة المصرية

استضافت منطقة أهرامات الجيزة الأثرية، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، أوركسترا النمسا السيمفوني، وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر لتقديم بعض العروض الفنية، بقيادة قائد الأوركسترا العالمي ريكاردو موتي.

وكان في استقبالهم أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، الذي قال إن الزيارة شملت جولة للهرم الأكبر، ومنطقة البانوراما، وتمثال أبو الهول، مشيرا إلى أن اعضاء الأوركسترا، الذي يبلغ عددهم 90 عضوا، حرصوا على تسجيل زيارتهم للمنطقة بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

تفاصيل الزيارة

وفي المتحف القومي للحضارة المصرية، قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، حيث أبدى أعضاء الأوركسترا إعجابهم بأسلوب العرض المتحفي لتلك المقتنيات الفريدة، التي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور، كما انبهروا بأسلوب عرض المومياوات الملكية في القاعة الخاصة بهم، التي تابعوا بشغف عملية نقلها في ابريل الماضي، كما قاموا برحلة نيلية استمتعوا فيها بجمال النيل الساحر ومناظر القاهرة الخلابة.

استقبال بالورود

واستقبلت نسرين عثمانلي، مدير مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة، أعضاء الأوركسترا، فور وصولهم مساء أمس إلى مطار القاهرة الدولي بالورود والهدايا التذكارية، كما تم تقديم مجموعة من النشرات الدعائية عن المقصد السياحي المصري وخريطة لمصر والأماكن السياحية بها.