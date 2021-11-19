نص البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا

تنشر «الوطن» نص البيان الختامي، الصادر عن اجتماع وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا، في أثينا في 19 نوفمبر 2021، لمناقشة التطورات الأخيرة بالمنطقة، وجاء كالتالي:

1- في إطار متابعة الاجتماع الأول للوزراء، الذي عُقِد في يناير 2020 بالقاهرة، ونتائجه والبيان الختامي الصادر عنه، اجتمع وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا في أثينا في 19 نوفمبر 2021، لمناقشة التطورات الأخيرة بالمنطقة، وذلك على ضوء التحديات المتعددة التي تؤثر على السلام والاستقرار والأمن.

2- أشار الوزراء إلى العلاقات الممتازة التي تجمع دولهم، بما يتوافق تماما مع القانون الدولي وقانون البحار، وشددوا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين الدول الأربعة، التي تضع أسسا راسخة لتطوير التعاون في العديد من المجالات.

مناقشة سبل تعزيز العمل المشترك لاسيما في التغير المناخي

3- تلاقت رؤى الوزراء فيما يخص معالجة الأمن والاستقرار وناقشوا سبل تعزيز التعاون واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات والتي تشمل الطاقة، والتغير المناخي، ومكافحة جائحة كورونا، والهجرة.

4- وفي الختام، أكد الوزراء على ضرورة منح الأولوية لدفع السلام والاستقرار، إقليميا ودوليا، وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي يطمح إليها الجميع، بما يتوافق كليةً مع الإطار القانوني القائم المتعدد الأطراف.