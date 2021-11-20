التفاصيل الكاملة لأغنية فاطمة عيد الجديدة «أضحك وسيبها على الله»

انتهت المطربة الكبيرة فاطمة عيد، من تسجيل وتصوير أغنية جديدة تحت عنوان «أضحك وسيبها على الله»، على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها 24 نوفمبر الجاري، عبر قناة المطربة الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وصفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فاطمة عيد: تحمست للأغنية لأنها دعوة للتفاؤل والحب

أغنية الفنانة فاطمة عيد الجديدة بعنوان «أضحك وسيبها على الله»، من كلمات أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني، ميكس وماستر ماهر صلاح، انتاج ريتشارد الحاج، منتج فني حسام محمد.

فاطمة عيد تعلن إعادة توزيع بعض الأغاني القديمة تحت إشراف المنتج ريتشارد الحاج

وتقول فاطمة عيد في بيان: «تحمست للأغنية لأنها دعوة للتفاؤل والحب واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وتشجع الناس على العمل، وأتوقع نجاحها لأنها تحث الجمهور على العمل الجاد، وأن يترك الباقي على الله، كلماتها شعبية تمس إحساس الناس، وكذلك اللحن جميل وسهل حفظه وترديده».

وأضافت: «دائمًا أبحث عن التطوير والتجديد ومواكبة العصر، ولهذا السبب فكرت في إعادة توزيع بعض الأغاني القديمة تحت إشراف المنتج ريتشارد الحاج».

يذكر أن الفنانة فاطمة عيد، من مواليد مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وبدأت رحلتها مع الغناء من مرحلة الطفولة ببلدتها القنايات بالغناء فى المناسبات السعيدة والأفراح وأعياد الميلاد.

وتعد أول أغنية لها كانت من الفلكور الشعبي، من خلال حفلة فى السبعينيات على مسرح الجمهورية، وقدمت فيها مجموعة من الأغنيات منها: «آه ياليل، خلى بالك، ويا صغيرة»

أصدرت الفنانة فاطمة عيد، أكثر من 40 ألبوما غنائيا، وسافرت إلى العديد من الدول العربية والأوروبية منها: تونس والمغرب وسوريا والنمسا وألمانيا وأمريكا، وحضرت أيضا مهرجانات كثيرة فقد شاركت فى مهرجان قرطاج بتونس أكثر من 15 مرة.