أسعار الذهب اليوم الجمعة تواصل التراجع.. و«البندقي» يفقد 3 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 19 نوفمبر 2021، في السوق المحلية للصاغة والمشغولات الذهبية، وذلك خلال فترة التعاملات الصباحية، ليفقد الذهب عيار 24 حوالي 3 جنيهات للجرام الواحد، خلال ساعات قليلة.

ويشهد سوق الذهب حالة من تذبذب الأسعار منذ فترة طويلة، وذلك لكل عيارات الذهب المختلفة نتيجة تغيرات في أسعار الصرف واضطراب البورصات العالمية للذهب وعدم توازن جانبي العرض والطلب للمعدن الأصفر.

ويتفاوت سعر جرام الذهب من محل صاغة إلى آخر، وكذلك تضاف إليه المصنعية والتي تختلف أيضاً حسب العلامة التجارية والسوق المعروضة به.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشاراً في مصر، خاصة بمحافظات الوجه القبلي، أسعار تتراوح بين 810 إلى 812 جنيه، بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24.. يفقد 3 جنيهات

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، المعروف بالذهب البندقي، 3 جنيهات، ليباع بأسعار 926 إلى 928 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، أسعار تتراوح بين 694 و696 جنيه، بدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب أسعار تراوحت بين 6,480 إلى 6,496 جنيه.

ويزن الجنيه الذهب ما يعادل 8 جرامات عيار 21.

سعر أوقية الذهب

وصلت أسعار أوقية الذهب صباح اليوم إلى 28,790 و28,861 جنيه، وتعادل أوقية الذهب 28.35 جرام بالنسبة للأوقية العادية.

فيما تزن أوقية الذهب التروي نحو 31.103 جرام.

أسعار الذهب العالمية

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 1.866 دولار.

ووصل جرام الذهب عيار 24 إلى 60 دولار.

وعند 55 دولار يباع جرام الذهب عيار 22 عالمياً.

فيما يباع عيار 21 بسعر 52.50 دولار اليوم.