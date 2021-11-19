البحيرة تتأهب لموجة الطقس السيئ.. غرف عمليات وانتشار المعدات بالشوارع

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة التأهب القصوى لمواجهة أي تداعيات لموجة الطقس السيئ المتوقعة، والتدخل على الفور للحد من تداعيات الأمطار.

وفي هذا الصدد عقدت المحافظة، غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، برئاسة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، تزامنًا مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، وربطها مع الغرفة المركزية لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول، وأوضحت المحافظة أن يتم تلقي الشكاوى والبلاغات عبر الأرقام التالية: ٠٤٥٣٣٥٦٢٤٠ - ٠٤٥٣٣٤٩٤٤٧.

وفي السياق ذاته، انتشرت المعدات والأطقم وحملات لمتابعة محطات الصرف والمعديات، وذلك في إطار التأهب لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بشان تعرض محافظة البحيرة لموجة من الأمطار الغزيرة مع الساعات الأولى من فجر السبت 20 نوفمبــر.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد خلال تحذيراتها، أن السواحل الشمالية للبلاد من المتوقع أن تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة، وتكون رعدية أحيانًا على عدة مناطق من البحيرة، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد.

كان اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، قد أصدر قرارًا بتعطيل الدراسة داخل المدارس الحكومية والخاصة، بنطاق المحافظة تحسبًا لتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.