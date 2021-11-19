محافظ البحيرة: افتتاح مسجد جديد بكوم حمادة بتكلفة مليون و600 ألف جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

افتتاح 282 مسجدا خلال 3 سنوات

وأشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد، مشيراً أنه تم إنشاء وتطوير في الفترة من 2018 - 2021 أكثر من 282 مسجدا تجاوزت تكلفتها 391 مليون جنيه، في طفرة كبيرة، ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13727 مسجدا، ولتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو.

افتتاح مسجد بالجهود الذاتية في كوم حمادة

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح مسجد الإيمان بعزبة اللافي بالحدين في كوم حمادة، والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 215 مترا بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة والتي جاءت تحت عنوان «الأسرة سكن ومودة»، أن الأسرة أساس المجتمع ونواة بنائه وبتماسكها واستقرارها يكون تماسك المجتمع واستقراره لذلك عني الإسلام ببناء الأسرة عناية كبيرة بما يحقق السكن والرحمة بين جميع أفرادها.