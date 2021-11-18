سفير بريطانيا بالقاهرة: محمد صلاح يخدم علاقات البلدين «أفضل مني»

تحدث السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، عن كواليس الزيارة التاريخية للأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال، إلى مصر، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن الأول يهتم بضرورة الحفاظ على البيئة، وسيكون مهتما بالتعاون مع الشباب الرواد المصريين، في إطار التنمية المستدامة، ومساعدتهم على تعميق مشاريعهم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على قناة «CBC».

لن يكون هناك فرصة لزيارة الأمير مدينتي الأقصر وأسوان

وقال «بايلي»، إنه لن يكون هناك فرصة لزيارة الأمير مدينتي الأقصر وأسوان، لكن لديه وزوجته اشتياق كبير لرؤية الأهرامات، ثم الذهاب إلى محافظة الإسكندرية، وخاصة مكتبتها؛ كونها تحمل شهرة كبيرة على مستوى العالم.

وتطرق السفير البريطاني للحديث عن محمد صلاح، قائلا: «احترافيًا بالتأكيد أشجع صلاح، ولكن فريق الآخر في القلب.. ورسالتي أن أشكر محمد صلاح، فهو يخدم العلاقات المصرية البريطانية بشكل أفضل مني بكثير».

سيكون هناك لقاء رسمي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكشف جاريث بايلي، أن سيكون هناك لقاء رسمي لأمير تشارلز، وزوجته، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، ثم سيزور شيخ الأزهر.

ونوه «بايلي» إلى أنه سيكون هناك لقاء ما بين الأمير والبابا تواضروس، بالإضافة لبعض الزيارات الخاصة للمشاريع التي تعتبر كنموذج للتنمية المستدامة، كما أن دوقة كورنوال ستلتقى بعدد من السيدات المعيلات، وكيفية دعم أنفسهم بطرق تحافظ على البيئة.

الأمير تشارلز لديه اشتياق لزيارة الأهرامات

وأوضح السفير البريطاني بالقاهرة، أن الامير تشارلز لديه اشتياق لزيارة الأهرامات، مشددًا على أن هناك احترام لمصر في العالم الإسلامي، كونها كدولة ستترأس قمة المناخ العام المقبل، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف سائح بريطاني يزورون مصر أسبوعيا.

وأكد السفير: «هذه الزيارة تأتي من أرفع المستويات في بريطانيا، ولها مغزى على عمق العلاقات المصرية البريطانية، خاصة أن مصر وطن عريق»، مشددًا على أن هناك علاقة ذهبية متميزة بين القاهرة ولندن، لافتًا إلى أن مصر ستترأس القمة العالمية للمناخ العام المقبل.