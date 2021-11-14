البابا تواضروس: محمد صلاح لاعب ماهر وأتابع أهدافه المبهرة

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن حبه لكرة القدم، ومتابعة بعض المباريات، «بتابع محمد صلاح لاعب مصر الدولي، الذي يلعب في نادي ليفربول الإنجليزي، هو فيه حد مش بيتابع مو صلاح»، وذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهر، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

تواضروس يعرب عن إعجابه بمهارات محمد صلاح

وأضاف «تواضروس»، أن محمد صلاح شاب مصري نشأ في قرية مثل كل قرانا، بها قامات ومهارات وبطولات، لكن ينقصهم اكتشاف مهاراتهم، «صلاح علم نفسه جيدًا، واتحط في المجتمع الإنجليزي، وابتدى يتكلم ويشوف الدنيا، وأنا شوفته وهو بيتكلم كلمة عن المناخ، وشوفته أيضًا عندما استقبله أمير في إنجلترا».

محمد صلاح شخص مبهر.. وشاهدت أهدافه في مانشستر يونايتد

وأوضح بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه شاهد المباراة التي سجل فيها محمد صلاح ثلاثة أهداف، «اتفرجت على الأهداف الخمسة وفرحة الجماهير»، في إشارة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، «محمد صلاح شخص ماهر، ربنا يباركله، رجليه اليمين أو الشمال بيستخدمهم استخدام مبهر».