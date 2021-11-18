عضو «شباب النواب»: محمد صلاح نجم دولي وظهور «بودي جارد» معه طبيعي

قال النائب محمود هشام توشكى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما أثير حول غضب الجمهور من ظهور «بودي جارد» مع اللاعب محمد صلاح، سوء تفاهم من الجمهور، واتحاد الكرة أوضح أنه هو المسئول عن تعيين الحراس الشخصيين للاعب، وهو ما يعد أمرا طبيعيا للاعب مثله، وأيضا إجراء روتيني.

يتمتع بالتواضع على المستوى الإنساني

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة في تصريحات لـ«الوطن»، أن محمد صلاح لاعب يتمتع بالتواضع على المستوى الإنساني، ومن المحتمل أن يصبح اللاعب الأفضل في العالم.

وتابع توشكى، أنه من المقرر أن تجتمع لجنة الشباب و الرياضة الأحد بعد المقبل، للبت نهائيا في مخالفات اتحاد الكرة، والوصول إلى القرار النهائي في هذا الشأن، حيث أنه الموعد النهائي لرد الاتحاد على ما وجهته إليه اللجنة من اتهامات.

جدل «حراس» محمد صلاح

وأصدر اتحاد الكرة، بيانا صحفيا على خلفية الغضب الجماهيري الواسع، حيال وجود حارسان مع اللاعب محمد صلاح، أوضح الاتحاد به، أن لاعبي المنتخب لم يطلبوا حراسا شخصيين، إنما تم تعيينهم من اتحاد الكرة المصري، حرصا علي سلامة اللاعبين، ومنع تعرضهم لأي احتكاك.

حمايته من فيروس كورونا

وجاءت هذه الخطوة، بسبب انتشار فيروس كورونا، وجاء في البيان أن الاهتمام الزائد باللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، أمر طبيعي، خاصة بعد ما شاهدناه في مباراة مصر وأنجولا، والتي توقفت أكثر من مرة، بسبب اقتحام بعض المشجعين لأرض الملعب لالتقاط الصور معه، باعتباره نجما عالميا، وان الاتحاد المصري لكرة القدم، دائما يحرص علي النظام داخل الملاعب، فإنه كذلك يرفض أي تزيد من القائمين علي الأمر.