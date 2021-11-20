حظك اليوم برج العقرب السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

من مميزات برج العقرب، التركيز العالي، فعندما يضعون الهدف أمامهم لا يسمحون لأي شيء بأن يشتتهم عنه، كما أنهم يتميزون بالشجاعة حيث لا يخافون من التحديات التي تواجههم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تخطط جيدا للمستقبل وتحسن إدارة أموالك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب، واليوم مناسب لاكتشاف أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.