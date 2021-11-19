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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:05 ص | الجمعة 19 نوفمبر 2021
برج الميزان

برج الميزان

مولود برج الميزان لا يحب الكذب أو الخيانة، ودائمًا يعطي دون أن ينتظر مقابل لعطائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

خسوف القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب ونجاحات، وقد تصلك اليوم أنباء سعيدة من الخارج أو من غريب.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تعرف اليوم كيف تجعل الجميع ينتبهون لوجودك ولقدراتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

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