«الداخلية» تنظم دورات لتنمية مهارات رجال الشرطة في مجال حقوق الإنسان

عقد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، دورات توعوية وتثقيفية دورية، لمديرى إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان والعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقطاعات النوعية ومديريات الأمن والإدارات العامة، خلال الفترة من 6/11 حتى 10/11/2021 لتزويدهم بالخبرات والمهارات الفنية والعلمية، التي تُمكنهم من أداء مهام عملهم؛ مما يسهم في تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة.

التعامل مع ذوي الإعاقة

تناولت اللقاءات عددًا من الموضوعات، من بينها استراتيجية الوزارة في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل والتعامل مع ذوي الإعاقة - دور الإدارة العامة للتواصل المجتمعي كأحد ركائز حقوق الإنسان في العمل الشرطي – آليات تطبيق حقوق الإنسان في العمل الأمني، كيفية التعامل مع منظومة الشكاوى، مما كان له مردودًا إيجابيًا لدى كافة الحضور.