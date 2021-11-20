ساويرس يتهم هاني شاكر بالغيرة من مطربي المهرجانات: مش عارف يعمل فلوس

شن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، هجوما شديدا على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بسبب قرار النقابة بمنع 19 من مطربي المهرجانات، من الغناء، متهمًا الفنان هاني شاكر بـ «الغيرة» من مطربي المهرجانات قائلًا: «كل واحد حر يسمع اللي عايز يسمعه واللي مش عاجبه يقفل الراديو ويقفل التلفزيون وميدخلش على اليوتيوب وميسمعش، لكن محدش يعمل ولي علينا، أحنا نسمع إيه ومنسمعش إيه، وأنا بحب الغناء الشعبي وهسمعهم أنا حر».

واتهم «ساويرس»، خلال تصريحات تلفزيونية، نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بالغيرة من مطربي المهرجانات «أنا حاسس أن الموضوع فيه نفسنة وغيرة، وأحنا أحرار نسمع اللي أحنا عاوزينه»، معتبرًا أن هاني شاكر «مش عارف يعمل فلوس زيهم»، مضيفًا: «هو مش عارف يعمل فلوس دي مشكلته هو».

وقال نجيب ساويرس: «فيه قانون في مصر وبقول للي اتمنعوا يروحوا القضاء الإداري لأنه مش قيم على أذواقنا وهو حر»، مضيفًا: «أنا حاسس أن الموضوع فيه نفسنة وغيرة، وأحنا أحرار نسمع اللي أحنا عاوزينه».

وأوضح ساويرس أن دور النقابة هو العلاج والمعاشات، موضحا «أنت دورك لما حد يعيى تصرف عليه، لما يطلع معاش تصرف له معاشه، ولما حد يتعب تاخد بالك منه، لكن محدش ادالك سلطة أنك تبقى قيم على أذواقنا في السمع يعني».

وتابع رجل الأعمال في تصريحاته التلفزيونية: «فيه رقيب على المصنفات وهو مش الرقيب هو نقيب الموسيقيين عشان أريحه يعني مش نقيب المغنيين، ودوره المعاشات، لكن مش دوره يقول لنا نسمع إيه ومنسمعش إيه».