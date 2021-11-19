هاني شاكر يرد على تصريحات نجيب ساويرس عن منع المهرجانات: أحلى نكتة سمعتها

علق نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس، التي انتقد فيها قرارات الأول بمنع مطربي المهرجانات من العمل في مصر، قائلا: «أنا شايف إن دي نكتة، أحلى نكتة سمعتها النهارده».

ماينفعش الجمهورية الجديدة تكون أغانيها كده

وأضاف «شاكر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد موسى، اليوم الجمعة، «ماينفعش مصر في الجمهورية الجديدة يكون شكل الأغاني فيها كده ويبقى فننا بالشكل ده».

وتابع: «يا ريت يبقى فيه وقفة من الدولة كلها، لأن هما قدموا اللي عندهم واللي عندهم ده لا يصلح يكون واجهة لمصر، فكفاية كلام معاهم وكفاية محاولات لعودتهم مرة أخرى وكفاية مساندتهم، واللي عاوز يساندهم يجيبهم، إحنا مش مانعين حد، اللي عاوز يسمعهم في مهرجان يسمع اللي عاوز يسمعهم على يوتيوب يسمع إحنا مش مانعين حد لكن بنحمي القيم والمبادئ والمسرح المصري الغنائي اللي يقف عليه لازم يستاهل».

مفيش حاجة اسمها نقابة المُغنِّين خالص

وحول حديث نجيب ساويرس عن دخل نقابة الموسيقيين بالمغنيين رد «شاكر» ساخرا: «مفيش حاجة اسمها نقابة المغنيين خالص، ماطلعتش في القانون دي، وفيه توضيح تاني، مش هقول أسماء بس اتقال لما أنت نقيب الموسيقيين مالك ومال المغنين.. أنا شايف دي نكتة».

وواصل ضاحكًا: «الصراحة دي أحلى نكتة سمعتها الصراحة، والله حلو الناس بتلطف على بعضها، قال يعني عشان أنا نقيب الموسيقيين فمليش علاقة بالمُغنّين، نكتة الموسم والله العظيم».

وأوضح أن نقابة الموسيقيين سميت بهذا الاسم بدلا من المغنّين لأنها يقع تحت مظلتها كافة أنواع الغناء مثل الإنشاد الديني والمونولجست والراب، وكل أنواع الأداء الموسيقي.