«ادعم هاني شاكر» يتصدر تريند تويتر مصر

تصدر تريند «ادعم هاني شاكر»، موقع التغريدات العالمي «تويتر» في مصر، بعد حملة نقابة المهن الموسيقية لإيقاف جميع مطربي ومؤدي المهرجانات الغنائية التي وصل عدد الممنوعين بها إلى 20 شخصا.

هاني شاكر يتصدر تويتر بعد إيقاف 20 مؤدي مهرجانات

تريند دعم هاني شاكر تصدر صباح اليوم، بعد حملة رجل الأعمال نجيب ساويرس حول دعمه لمؤدي المهرجانات وطلبه لهم بالغناء في مهرجان الجونة المقبل؛ وهو الأمر الذي رفضه رواد موقع تويتر وقرروا دعم هاني شاكر.

كانت نقابة المهن الموسيقية، قد منعت في بيانها الصادر أول أمس، 20 من مؤدي المهرجانات من العمل، وجاءت أسمائهم على النحو التالي:

«حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومسلم وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة».

«الموسيقيين» تصدر بيانا لإيضاح أسباب إيقاف مؤدي المهرجانات

ورفض نجيب ساويرس هذا المنع لمؤدي المهرجانات، وقال عبر تويتر: «ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء.. بنحب الغناء الشعبي.. قرار معيب»، وأضاف «أول مرة أشوف نقيب للمغنيين، فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين.. مش النقيب».

الأمر الذي جعل الموسيقيين ترد على ساويرس في بيان: «تعليقا على الأخ نجيب ساويرس، أولا اسمها نقابة المهن الموسيقية وليست نقابة المغنيين، كما تعلم أو لا تعلم، لذا وجب التوضيح، ثانيا هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة، ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقا للقانون، لاجتياز الاختبارات».

واختتم بيانه: «سادسا الأخ نجيب، أموال النقابة هي أموال عامة، وإهدارها إهدار للمال العام، سابعا حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا، ونراهم في مهرجان الجونة القادم».