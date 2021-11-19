هاني شاكر ينفعل بسبب رقص أطفال في حضانة على «بنت الجيران»: عشان شاكوش يتبسط

انفعل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد مشاهدته فيديو متداول يظهر رقص أطفال داخل إحدى الحضانات على نغمات أغنية بنت الجيران، قائلا: «فيه فيديو أطفال في الحضانة مشغلين لهم أغنية بنت الجيران والعيال كلها بتغني خمور وحشيش».

الأطفال في الحضانات يغنون خمور وحشيش

وأضاف «شاكر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد موسى، اليوم الجمعة، «العيال التلات سنين والأربع سنين بيغنوا خمور وحشيش عشان الأستاذ حسن شاكوش ينبسط عشان الأستاذ عمر كمال ينسبط، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيخرب ويبوظ في البلد وولادنا وأخلاقهم حسابهم عند ربنا كبير كلهم».

وأوضح أن قرار منع 19 مؤدي مهرجانات من الغناء، جرى اتخاذها منذ أكثر من شهرين، لكن الفترة الأخيرة، وتحديدا الأسبوع الماضي طُلب من النقابة كشف بأسماء مغنيين لا تتعامل معهم النقابة.

وأفاد بأن عدم تعامل النقابة يكون بناء على عدم كونهم ليسوا أعضاء من الأساس وبالتالي لا يجوز لهم العمل لأنهم يمارسون مهنة دون ترخيص وهذا مخالف للقانون أو هناك البعض خاض الامتحانات وسقطوا أو هناك البعض موقوف من النقابة وبالتالي لا يستطيع الغناء.

وتابع: «الكشف ده بين النوعية اللي للأسف النهارده موجودة على الساحة الفنية، والتي لا تليق ولا تصح أنها تكون متصدرة المشهد الغنائي المصري».

وعلق «شاكر» على فيديو عرضه البرنامج من داخل أحد المدارس بالعجوزة يظهر فيه طلاب يرقصون على دي جي أغاني مطرب المهرجانات «عصام صاصا»، قائلا: «دي رسالة لوزير التعليم، أكيد ميخلصهوش».

إحنا في حالة حرب وربنا معانا

وواصل: «أقسم بالله العظيم لو الدنيا في كفة ضدي وأنا واقف و5 أو 10 جنبي أنا عارف إننا هنكسب لأن ربنا معانا ويعملوا اللي هما عاوزينه ويطولوا لسانهم، أنا والمجلس اللي معايا في حالة حرب بجد، واللجان الإلكترونية بدأت تتطاول وتشتم وإحنا عارفين إنه مدفوع الأجر ومين اللي وراه ومين اللي قصده هدم البلد».