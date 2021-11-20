ساويرس: مبيعجبنيش غناء هاني شاكر وهعزم مطربي المهرجانات في الجونة

شن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، هجوما شديدا على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بسبب قرار النقابة بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، متهمًا النقيب بالغيرة من مطربي المهرجانات، مؤكدا أنه لا يحب غناء هاني شاكر: «أنا مبيعجبنيش غناه»، معتبرًا أن قراره بمنع مطربي المهرجانات من الغناء خطأ، متسائلًا: «مين أداله القرار ده.. دا غلط».

ورفض ساويرس خلال تصريحات تلفزيونية، المقارنة بين حق نقابة المهندسين في قيد الأشخاص المؤهلين، ومنع آخرين من ممارسة المهنة «لأ مش نفس الشئ، فيه فرق بين موضوع علمي وموضوع ذوقي، زي ما تقول لواحد لو مش هترسم على مزاجي مش هترسم، أو لو رسم ست عريانة مش هنخليه يرسم، والفن غير العلم والمهندس لازم يكون معاه شهادة».

وأكد رجل الأعمال أنه سيدعو مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء لمهرجان الجونة: «أنا مبقولش حاجة مبعملهاش»، موجها حديثه لـ هاني شاكر: «لو عايز يعاكسني لو جبناهم هنعاكسه برضه».

بحب أسمع مطربي المهرجانات.. أنا حر

وأشار ساويرس أنه يحب مطربي المهرجانات ويسمعهم «بحب غناء الناس دي كلهم من حسن شاكوش لحمو بيكا لويجز وكل الناس بحبهم وانا حر بقا» مؤكدًا أن النقابة ليس من حقها منع أحد من الغناء «أنا وانت والجمهور والناس واللي متضايق يقفل وميسمعش».

ووجه ساويرس رساله لهاني شاكر قائلًا: «قوله يهتدي بالله ويهدى شوية ويسيب الناس تاخد رزقها وميتدخلش في الرزق».

وتابع: «عشان أنا بحب الغناء ده، وبحب الناس دي وبحب أشوفها ومقتنع أن ده أكل عيشهم، وأحسن له أنه ميقفش في أكل عيش الناس دي، وحتى لو الناس وقفت معاه على الأرض، ربنا مش هيسامحه لأن قطع الأرزاق ده ربنا مبيسامحش فيه».

واستطرد: «هو مش عارف يعمل فلوس دي مشكلته هو.. مين اللي يحدد هو ربنا ولا إيه..هو اللي يحدد ولا أحنا اللي نحدد.. تعبنا من الناس دي اللي جاي تفرض علينا طريقتهم وكل واحد حر في ذوقه».