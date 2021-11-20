واشنطن: إيران تقترب من نقطة اللاعودة.. وتدعو موسكو لخفض التوتر مع كييف

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث سياسية، منها التحذير الأمريكي، من أن إيران تقترب من نقطة اللاعودة لإحياء الاتفاق النووي، فيما قالت المتحدثة باسم «البيت الأبيض» جين ساكي، أمس الجمعة، إن واشنطن دعت روسيا إلى خفض حدة التوتر مع أوكرانيا.

حذرت الإدارة الأمريكية، أمس، من أن طهران تقترب من نقطة اللاعودة لإحياء الاتفاق النووي، وقال المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، أمس الجمعة، إن إيران تخاطر أن يكون من المستحيل الحصول على أي فائدة من إحياء الاتفاق الذي كان معلقا منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق برئاسة دونالد ترامب منه في 2018، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أعلنت في وفت سابق، أن طهران عادت إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وأوضح مالي في منتدى حوار المنامة المنعقد في البحرين، إن «سيأتي وقت إذا استمرت إيران في هذه الوتيرة من التقدم الذي حققته، سيكون من المستحيل، حتى لو كنا سنعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، استعادة المكاسب التي حققها الاتفاق».

وأضاف المبعوث الأمريكي، إلى أن بلاده تشترك في أهداف مع روسيا والصين لأن واشنطن تريد تجنب تلك الأزمة التي ستنشب إذا استمرت إيران في مسارها الحالي، مشيرا إلى إجرائه محادثة هاتفية بناءة جدا مع نائبي وزيري الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف والصيني «ما تجاوتشو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«كروز» يتوعد إيران بـ إلغاء الصفقة النووية

فيما حذر السناتور الجمهوري، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي تيد كروز، إدارة بايدن من رفع العقوبات على إيران مقابل تعليق طهران أنشطتها النووية.

وتوعد كروز، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إيران بإلغاء الصفقة النووية وإعادة العقوبات في حال سيطرة الجمهوريين على السلطة.

وفي سياق آخر، أعلنت الرئاسية الأمريكية «البيت الأبيض»، أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان بحث هاتفيا مع إبراهيم قالن مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان وسوريا وجنوب القوقاز، كما ناقشا الجانبان، أهمية الحفاظ على الاستقرار في شرقي البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم «البيت الأبيض» جين ساكي، أمس الجمعة، إن واشنطن دعت روسيا إلى خفض حدة التوتر مع أوكرانيا، موضحة لـ للصحفيين، أن الولايات المتحدة عبرت بشكل مباشر عن قلقها إزاء التعزيزات العسكرية لموسكو.

لجنة الشؤون الدولية بـ الشيوخ تطرح تعديلا يدعو لفرض عقوبات مشددة على موسكو

وطرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في «الشيوخ» الأمريكي روبرت مينينديز تعديلا تشريعيا، يدعو لفرض عقوبات مشددة على موسكو في حال اجتياحها أوكرانيا، كما طالب التعديل، بايدن بحظر دخول الأراضي الأمريكية على العسكريين الروس والموظفين في الاستخبارات الروسية، وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وأعلنت واشنطن، أن بايدن سيدعو زعماء من كل أنحاء القارة الإفريقية لحضور القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وإفريقيا العام المقبل، فيما لم تكشف الرئاسة الأمريكية عن موعد محدد لانعقاد القمة.

وفي أفغانستان، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف استعداد موسكو، للمشاركة في المشاريع التجارية في البلاد، مضيفا في حديث لقناة «روسيا 24»، أن روسيا تأمل أن تكون في أفغانستان سلطة مستقلة تنظر إلى موسكو بعين الصداقة.

بدورها، قالت صحيفة «تايمز» البريطانية، اليوم السبت، إن رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون، يدرس مقاطعة دبلوماسية للأولمبياد الشتوي في بكين المقررة العام المقبل 2022، احتجاجا على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.