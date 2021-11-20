مقتل 7 مهاجرين خلال محاولتهم الهرب في اليونان.. وانفجار بالصومال

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها مقتل 7 مهاجرين جراء انقلاب سيارتهم خلال محاولتهم الهرب من حاجز للشرطة في شمالي اليونان، فيما شهدت الصومال مقتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون، أمس الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة «الشباب» الإرهابية بمنطقة باي جنوب البلاد.

لقي 7 مهاجرين مصرعهم بينهم امرأة وأصيب 8 آخرون بجروح في شمالي اليونان، بعد انقلاب سيارتهم خلال محاولتهم الهرب من حاجز للشرطة على طريق سريع بين مدينة سالونيك والحدود التركية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

جميع المصابين رجال من باكستان وأفغانستان ونيبال

وحاول سائق السيارة، الذي يُشتبه في أنه مهرب بشر، تفادي حاجز أمني، مما أدى إلى حدوث مطاردة مع الشرطة، وقالت الشرطة اليونانية، إن السيارة التي تقل مهاجرين اخترقت حاجز الحماية على الطريق السريع وانقلبت.

وأضافت الشرطة اليونانية، أن جنسيات القتلى لم تُعرف بعد، لكن جميع المصابين من الرجال من باكستان وأفغانستان ونيبال.

وفي روسيا، ذكرت وزارة الداخلية الروسية، أنها منعت في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 ، 140 ألفا و 317 أجنبيا، من دخول أراضي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مقتل 7 أشخاص في باكستان

وفي الصومال، قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون، أمس الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة «الشباب» الإرهابية في سوق ببلدة بردال بمنطقة باي إحدى محافظات البلاد الجنوبية، فيما قال «راديو مقديشو»، إن رجال الأمن قاموا بتمشيط المنطقة وفتحوا تحقيقًا في العملية، وفقا لما ذكرته وكالة الانبقاء السعودية «واس».

فيما قرر قاض تونس، حبس وزير سابق ونائب برلماني على خلفية جرائم تدليس واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال من جرائم جمركية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.