الأرصاد الجوية تحذر من سحب رعدية وأمطار على 6 محافظات

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنويهًا جديدًا وتحذير من تواجد سحب رعدية على طول السواحل الشمالية وشمال الدلتا يشهدها كل من «السلوم، مطروح، العلمين، سيدي عبدالرحمن، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، البحيرة، كفر الشيخ».

وأوضحت الهيئة عبر بيانها المنشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن تلك السحب الرعدية سيصاحبها سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، كما يوجد نشاطا للرياح، وقد تتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة أن السحب الرعدية تتقدم لتؤثر على مناطق من الوجه البحري والدلتا وشمال سيناء بأمطار متفاوتة الشدة، وتكون رعدية أحيانا.

كما نشرت الصفحة فيديو جديدا من محافظة دمياط أظهر تساقط الأمطار بغزارة في مناطق متفرقه من المحافظة.