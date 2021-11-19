الأرصاد الجوية تحذر: الجو هيبقى مطر ورعد وبرق.. وهنحس بالبرد بجد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه وفقا للتقارير التي صدرت مؤخرا، توجد توقعات بحالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، على عدد من محافظات شمال البلاد، وبالأخص محافظات: (مطروح، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة)، موضحة أن حالة عدم الاستقرار سيصحبها أمطار متوسطة وغزيرة الشدة، إضافة إلى ضربات للبرق والرعد.

وأضافت «إيمان»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن محافظات الوجه البحري ستشهد خلال الأيام المقبلة أيضا أمطارا متوسطة ورعدية، أما بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، فمن المتوقع أن تشهد أمطارا خفيفة، قد تصل حدتها إلى درجة المتوسطة على بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى.

أمطار بين خفيفة ومتوسطة على محافظات الصعيد والقناة

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات صعيد مصر والقناة وسيناء، من المتوقع أن تشهد أمطارا بين خفيفة ومتوسطة الشدة، منبهة إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي سيصاحبها انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

وتابعت: «هنبدأ نشعر فعليا بالبرودة، خاصةً في ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر، وأيضا سيصاحب كل ذلك نشاط للرياح مصاحب للسحب الرعدية وخاصة بالمناطق المتوقع أن تتعرض للسحب رعدية».

الإسكندرية تشهد أمطارًا تستمر حتى الغد

وتابعت أن حالة الجو غير المستقرة تلك، بدأت بالفعل الآن بمحافظة الإسكندرية، التي شهدت خلال الساعات الأخيرة أمطارا متوسطة إلى غزيرة، كاشفة أن تلك الأمطار من المتوقع أن تستمر حتى الساعات المتأخرة من ليل اليوم الجمعة، وحتى غد السبت.

ولفتت «إيمان» إلى أن الساعات المقبلة، ستبدأ الأمطار في الهطول على محافظة مطروح وباقي محافظات الوجه البحري، وستستمر حتى غد السبت، وقد تستمر إلى بعد الغد أيضًا الأحد، ولكنها الأمطار حينها ستكون أقل حدة، مما ستشهده البلاد غدًا.