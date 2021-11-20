أسعار السيارة تيجو7 بعد تخفيض الأوفر برايس: تراجع بقيمة 12 ألف جنيه

أسفرت الحملات التي شنتها جهاز حماية المستهلك على معارض السيارات والموزعين، في القاهرة والمحافظات، عن تراجع ظاهرة «الأوفر برايس» وانخفاض في الأسعار، حسب تصريحات محمد محمود عضو رابطة تجار السيارات بالجيزة، وقال في تصريحات خاصى لـ «الوطن» إن حملات جهاز حماية المستهلك التى اعقب نشر قرار في الجريدة الرسمية بإلغاء «الأوفر برايس» على السيارات، ونص القرار على أن من يطالب «الأوفر برايس» يعرض نفسه للمسائلة القانونية، بغرامة وإلغاء رخصة توزيع معرض السيارات.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أن بعض الموزعين في أماكن متنوعة خفضوا قيمة الأوفر برايس على السيارات الأكثر طلبا، ومنها السيارة suv الصيني.

12 ألف جنيه أوفر برايس

تراجعت الزيادات السعرية التي يفرضها الموزعين والتجار -بشكل غير رسمى_على طرازات شيري تيجو 7 تحت مسمى الأوفر برايس؛ لتصل إلى 12 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلي، بعد ما وصلت خلال الأسابيع الماضية إلي 25 ألف جنيه.

محمد محمود قال إن «الأوفر برايس» هو مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة.. من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، وتجنب الدخول في قوائم الانتظار، وذكر عضو رابطة تجار السيارات أن سيارات شيرى تيجو 7 كانت تباع خلال الأسابيع الماضية، بزيادات سعرية من جانب الموزعين والتجار، بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه لمختلف الفئات.

السيارة شيري تيجو أسعارها الرسمية وفقا لما نشر الوكيل الحصري، يمكن التعرف عليها من خلال سعر ومواصفات كل فئة.

اسعار تيجو 7

الفئة الأولى

السعر الرسمي

295

السعر التجاري

307

فرق المبلغ 12

الفئة الثانية

السعر الرسمي

320

السعر التجاري

332

فرق المبلغ

12

طراز شيري تيجو 7 ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كيلو متر.