تقارير رسمية لـ «الصحة» تكشف عدد مصابي ووفيات فيروس كورونا في مصر

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان أخر مستجدات كورونا فى مصر، وقالت الوزارة في تقاريرها إن عدد مصابي فيروس كورونا في مصر وصل إلى 348611 من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وتابعت الوزارة أن هناك ارتفاع فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

ارتفاع معدلات التعافي من فيروس كورونا

فسجلت وزارة الصحة والسكان أمس خروج 719 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 290671 حتى اليوم، وأكدت الوزارة على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس وغيره من الأمراض المعدية.

عدد الحاصلين على لقاح كورونا فى مصر

وعن عدد الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية، قالت الوزارة، إن عدد الحاصلين وصل إلى 43 مليون مواطن، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع المواطنين الحاصلين على اللقاح، وقالت جميعهم بخير والأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وصداع بسيط وإحساس بالتعب والإرهاق وتكسير فى العضلات، مشيرة إلى أن الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وفيات كورونا فى مصر

وأكدت الوزارة، خلال تقريرها، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا فى مصر هو من أقل المعدلات على مستوى العالم، حيث سجلت مصر منذ انتشار الجائحة 19811 حالة وفاة، لافتة إلى أنه طبقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية فإن الأعراض المرضية لفيروس كورونا تزول فى غضون 10 أيام وهو مؤشر جيد للتعافي من الفيروس.

وجددت وزارة الصحة والسكن دعوتها مجددا للمواطنين بشأن الحصول على اللقاح، وقالت إن مصر تعمل على توفير كافة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وتعمل على التوسع فى مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.