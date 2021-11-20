رفع تراكمات مياه الأمطار واستمرار الطوارئ بالمحافظات (صور وفيديو)

شهد عدد من المحافظات، صباح اليوم السبت، انتشار معدات مجالس المدن في الشوارع لرفع مياه الأمطار التي سقطت على مدار اليومين الماضيين، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية المتوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتي شملت صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

رفع مياه الأمطار بمدن وقرى كفر الشيخ واستمرار حالة الطوارئ

‏‏وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.

كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع مياه الأمطار أولاً بأول بشوارع المدينة فور سقوطها، وكذا بقرى القن، والملاحة، والروضة، والورق، وسد خميس، فضلاً عن متابعة تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وأشرَف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على اعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع القرى، بالإضافة إلى فتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات اولاً بأول، وذلك نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي أعمال سحب مياه الأمطار بالمدينة اولاً بأول، مشدداً برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل اعمال الصيانة لمعدات واجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح، وذلك لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، فضلًا عن شق قنوات مائية مصغرة لتصريف مياه الأمطار كنظام بديل لتصريف المياه ذات الكثافات العالية فى تجمعات مياه الأمطار .

رئيس مدين الرياض يتابع رفع المياه من الشوارع المنخفضة

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال سحب مياه الأمطار وأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس،و بالمستشفي المركزي والتأمين الصحي، بالإضافة إلي فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تابع جمال سطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع وعدم السماح ببقائها بها حتى لاتعوق المارة، وفتح صفايات الأمطار، ومتابعة حالة قرى مركز بيلا لسرعة رفع مياه الامطار، في ظل تواصل مع رؤساء الوحدات المحلية، كما تابع أعمال النظافة الصباحية ورفع المخلفات.

البحيرة تواجه الأمطار الغزيرة بـ1262 معدة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة حاليا، حيث تعمل أكثر من 1262 معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة.

ووجه محافظ البحيرة باستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات.

وأشار «آمنة» إلى أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تم انتشار كافة المعدات والاطقم وتواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

وأكد المحافظ دعم جميع المراكز الساحلية بوحدات كبيرة لشفط وكسح المياه للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهة موجة الأمطار الغزيرة، ومضاعفة الجهود المبذولة للحد من الموجة والعمل على راحة المواطنين، مع التواجد المستمر لجميع المرافق على مدار الساعة بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمنى والمرور بالشوارع.

تصريف مياه الأمطار من شوارع العريش

وفي السياق ذاته، تابع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من شوارع وميادين مدينة العريش.

وأكد المحافظ أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وسحب وتصريف المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة علي مستوي المحافظة عن طريق سيارات شفط المياه.