ضبط صاحب مطعم لحيازته أغذية منتهية الصلاحية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك والتنسيق مع مديرية التموين، خلال حملة شنتها لضبط الأسواق، من ضبط صاحب مطعم مأكولات شعبية، لحيازته منتجات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بدائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

مأكولات شعبية غير صالحة للاستهلاك الأدمي

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، من وحدة مباحث التموين، يفيد بصبط المدعو «عمرو. خ. أ» 32 عامًا، صاحب مطعم مأكولات شعبية، يقيم دائرة قسم طهطا، لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وغير صالحة للإستهلاك الآدمي مخالفاً القانون رقم 113 لسنة 1994 والقانون رقم 281 لسنة 1994.

ضبط زيوت طعام منتهية الصلاحية

كما تمكنت الحملة من ضبط 460 كيلو جرام، زيت طعام مجهول المصدر، وغير صالح للاستهلاك الأدمي معبأة داخل «جراكن» ومُعدة للاستخدام، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

تسمم طاقم طبي عقب تناول وجبات جاهزة من مطعم شهير

كانت مدينة طهطا، شمال المحافظة، شهدت الأسبوع الماضي، واقعة تسمم طاقم طبي مكون من 9 أفراد يعملون في مستشفى خاص، عقب تناولهم وجبات جاهزة عبارة عن «حواوشي» من أحد المطاعم الشهيرة بالمدينة، وتم نقلهم على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لخطورة حالتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.