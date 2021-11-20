أمطار غزيرة في بورسعيد.. ومصدر: توقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ

شهدت محافظة بورسعيد أمطارا غزيرة متقطعة، وسط طقس بارد ملبد بالغيوم، فيما انتشرت سيارات شفط مياه الأمطار في مختلف الأحياء لمنع تراكمات المياه، وأزال عمال النظافة تجمعات الطين والقمامة من جانبي الشوارع.

محافظ بورسعيد يتابع خطة مواجهة الأمطار

وتابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، من غرفة العمليات المركزية غرف العمليات للأحياء ومدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مواجهة الأمطار والطقس المتقلب، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار وتقلبات الطقس اليوم وخلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية، ومركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار وطقس متقلب اليوم وغدا، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع وصول الأمطار إلى ذروتها اليوم.

وطالب محافظ بورسعيد بالتنسيق بين غرف العمليات بالأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير بالوعات المطر والمطابق لسرعة تصريف الأمطار من خلال سيارات الكسح وطلمبات الشفط النقالي للأحياء ومدينة وبورفؤاد.

كما طالب أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وأماكن تجمعها وإعادة توزيعها طبقا لطبيعة المناطق التي تعرضت للأمطار، لضمان الاستفادة الكاملة منها، وموافاة مركز العمليات بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

توقف حركة الصيد البحري ببورسعيد

من جانب آخر أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، توقف حركة الصيد داخل الميناء اليوم وغدا وحتى انتهاء النوة والطقس المتقلب الذي تمر بالبلاد.

كما حذر المصدر الصيادين على شاطىء بورسعيد من النزول والصيد لخطورة ذلك على حياتهم، بسبب ارتفاع الأمواج التى وصلت إلى 7 أمتار.