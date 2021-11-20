خريطة سقوط الأمطار اليوم.. غزيرة ورعدية تمتد للقاهرة

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها عدد من المحافظات بدءًا من اليوم السبت، بعد أن أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها أن هناك سقوطًا للأمطار بنسب متفاوتة على عدد من المناطق المختلفة، فضلا عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات مئوية على كافة المناطق المختلفة، كما يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك 11 محافظة ستشهد سقوطًا للأمطار الغزيرة والرعدية اليوم، وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى غد الأحد، وجاءت خريطة الأمطار اليوم كالتالي:

وكشفت الهيئة، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وهي «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش»، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

كما يشهد عدد من المناطق المختلفة، أمطارا متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد على مناطق متعددة وهي «الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية»، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار غدا الأحد

وأوضحت، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وهي «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ ، دمياط، بورسعيد، العريش»، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة تكون رعدية أحيانا، وتكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار الإثنين

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.