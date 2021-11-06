طقوس ومسارات الحج المقدس لطائفة الروم الأرثوذكس بدير سانت كاترين

لا تعتبر مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء مدينة سياحية فقط، لكنها أيضًا مركز للحج المقدس لإحدي الطوائف المسيحية في العالم، كما تضم المدينة أشهر معالم دينية وسياحية في العالم وهما قمة جبل موسى، ودير سانت كاترين.

وتشهد المدينة إقبالا سياحيا كبيرا منذ انتعاش الحركة السياحية في منتجعات جنوب سيناء، حيث يزور كنيسة الدير أكثر من 500 سائح يوميا، وذلك بعدما قررت إدارة الدير في مطلع الشهر الجاري فتح باب الكنيسة الكبرى للزوار فترة الصباح فقط، وحددت شروط الدخول والخروج من الكنيسة برفقة دليل من البدو.

محتويات الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين

الدكتور محمود عثمان مفتش آثار بمدينة سانت كاترين، قال إن الكنيسة الكبيرة بالدير يطلق عليها كنيسة «التجلي» أو كنيسة «القديسه كاترينا»، لافتا إلى أنها بنيت في القرن الثالث الميلادي في عهد إنشاء الدير على طراز البازليكا المعماري، حيث تحتوي علي النارتكس أي المدخل المستعرض، وداخلها يوجد جناح أيمن وأيسر يفصلان بين بهو الكنيسة بـ12 عمودا ترمز إلى شهور السنة.

وتضم الكنيسة الحجاب، أو «حامل الأيقونات»، وهي منطقة فاصلة بين البهو وصحن الكنيسة، أما الهيكل فيضم المذبح وحنية الكنيسة، حيث يوجد بها أقدم حجر فسيفساء على مستوي العالم، وهي تحتوي على مشهد تجلي السيد المسيح، والحجر به رسومات النبي إيليا والنبي موسي ورسوم القديسين، وقال إن رفات القديسة كاترين موجودة في هيكل الكنيسة الرئيسية.

وأكد مدير آثار سانت كاترين، أن كنيسة التجلي تحتفظ بأكبر عدد من الأيقونات القديمة التي ترجع إلى القرن السادس الميلادي حتي القرن العشرين، حيث تضم 2000 أيقونة.

مسارات الحج المقدس في سانت كاترين

وقال «عثمان»، إن الصلاة داخل الكنيسة تُجرى ثلاث مرات في اليوم، ويقوم بها الرهبان، حيث تُدق الاجراس في ثلاث مواعيد يومية هي صلاة باكر، ووسط، ومتأخر.

أضاف أن زيارة كنيسة التجلي تعتبر من مسارات الحج المقدس لطائفة الروم الأرثوذكس المسحيين، مؤكدا أن مسارات الحج المقدس في سانت كاترين تبدأ بزيارة جبل موسي صعودا إلى القمة، ثم النزول من الجبل، ثم زيارة دير سانت كاترين والشجرة المعلقة في الدير وبئر النبي موسي عليه السلام وكنيسة التجلي هي الكنيسة الكبرى.

وتابع أن الحج في سانت كاترين يعتبر نصف حجة، ولابد أن يقوم الحاج بزيارة كنيسة بيت لحم الموجودة في مدينة القدس بفلسطين، حيث يبدأ الحج من سانت كاترين أو العكس، لأن المدينتين من طقوس ومزارات الحج المقدس لطائفة الروم الأرثوذكس، من دول اليونان وروسيا وبيلا روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد الأوربي.